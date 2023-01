VIDEO Rublev naar kwartfinale Australian Open na waanzinnig einde

Rune gaf in de beslissende matchtiebreak - die tot 10 punten ging - een voorsprong van 7-3 weg en stapte alsnog als verliezer van de baan. Rublev kon na ruim 3,5 uur tennissen in de Rod Laver Arena de winst vieren: 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 (9). De winnende bal ging via de netband.

Tekst gaat verder na de tweet

Bekijk hieronder het benutte matchpoint:

Bron: discovery+

„Een achtbaan is nog makkelijker te doorstaan dan deze partij”, zei de 25-jarige Rus. „Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo’n partij weet te winnen.”

De nummer 6 van de wereld treft in de kwartfinale de winnaar van de partij tussen negenvoudig toernooiwinnaar Novak Djokovic uit Servië en de Australiër Alex de Minaur.

Verrassende ontwikkelingen en wisselende kansen

Het duel tussen Rublev en Rune zat vol verrassende ontwikkelingen en wisselende kansen. Rublev gaf tot twee keer toe een set voorsprong en het initiatief uit handen. Rune bleef geloven in zijn kansen en knokte zich steeds weer terug. In de beslissende vijfde set nam de nummer 10 van de wereld al snel een break voorsprong. Rune mocht op 5-3 zelf serveren voor de winst, maar leverde ’op love’ zijn service in, waarna Rublev terug kwam tot 5-5. Bij een stand van 6-5 kreeg Rune twee matchpoints op de service van de Rus, maar Rublev werkte die vakkundig weg.

In de tiebreak leek de Deense tiener alsnog toe te slaan. Rune nam al snel een voorsprong van 5-0, maar nadat hij op 7-3 was gekomen, maakte Rublev zes punten op rij. De Rus liet zijn eerste twee matchpoints liggen, maar bij de derde was het wel raak. Een return van Rublev plofte via de netband op de helft van Rune.

De Rus bereikte in 2021 al de laatste acht in Melbourne en stond op Roland Garros (twee keer) en de US Open (drie keer) ook al in de kwartfinales. Rublev wist nog nooit door te dringen tot de halve finales op een grandslamtoernooi.