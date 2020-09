Heracles geeft spijbelende Van der Water de maximale boete

Van der Water meldde zich maandagochtend op de club voor een gesprek met de directie. Daarin heeft de aanvaller zijn excuses aangeboden voor zijn afwezigheid.

In de steek gelaten

„We hebben tegenover Silvester ons ongenoegen geuit over zijn gedrag van afgelopen weekend”, aldus technisch directeur Tim Gilissen. „Hij heeft daarmee zijn medespelers, de staf en onze supporters en sponsors in de steek gelaten. Dat is niet te accepteren. Iedereen zet zich maximaal in voor de club, zeker in deze periode. Van die saamhorigheid moeten we het ook hebben. Dat Silvester zich nu, in tegenstelling tot de openingswedstrijd tegen ADO Den Haag, van een verkeerde kant heeft laten zien past daar niet bij. Daarom hebben we hem de maximale boete opgelegd.”

„Vandaag traint Silvester niet mee”, vervolgt Gilissen. „We hebben hem terug naar huis gestuurd om verder na te denken over zijn gedrag. Hij heeft een individueel programma meegekregen. Morgen heeft de selectie een vrije dag. Woensdag meldt ook Silvester zich weer op de club. Dan gaan we opnieuw met elkaar in gesprek en kijken we hoe we met elkaar verder gaan. Het initiatief daarvoor ligt bij hem.”

Krachtig statement

Van der Water gaf zondagavond aan de beschuldiging van Heracles dat hij zich heeft bezondigd aan werkweigering naast zich neer te leggen. De aanvaller, die twee jaar geleden overkwam van Almere City, verklaarde dat hij een krachtig statement wilde maken over de afwachtende houding van Heracles richting Orlando City.

„Helaas dat het zo moet gaan. Terwijl vorige week het seizoen nog zo goed begon. We hebben afgelopen vrijdag uitvoerig met de directie gesproken over hoe om te gaan met de aanbieding(en) van Orlando. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Toen ik op zaterdagavond van mijn zaakwaarnemer Chiel Dekker hoorde dat er nog steeds geen contact was geweest tussen Heracles en Orlando heb ik deze beslissing genomen. Puur als statement en niet om iets te forceren, want ik besefte zelf ook wel wat het los zou maken bij mijn teamgenoten en supporters”, aldus Van der Water.

