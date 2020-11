Lionel Messi getergd: ze moeten altijd mij hebben

Op de vraag wat hij vond van enkele laatdunkende uitspraken van de zaakwaarnemer van zijn Franse ploeggenoot Antoine Griezmann, reageerde de 33-jarige aanvaller fel: „ze moeten altijd mij hebben bij Barcelona. Daar ben ik wel klaar mee.”

Eric Olhats, de manager van Griezmann, had eerder in Franse media flink uitgehaald naar Messi. „Je bent voor of tegen hem. Messi is koning en keizer tegelijk bij de club. Hij heeft alles onder controle. Messi heeft de komst van Antoine nooit zien zitten. Zijn houding ten opzichte van hem is betreurenswaardig.”

Barcelona speelt zaterdag uit tegen Atlético Madrid.