Bosz: ’Dát wordt de volgende opdracht’

Leverkusen liet het verrassend tot de halve finale doorgedrongen 1. FC Saarbrücken met 3-0 kansloos en neemt het op 4 juli in het Olympisch Stadion in Berlijn op tegen de winnaar van het duel tussen Bayern München en Eintracht Frankfurt.

„Je krijgt in je voetbalcarrière niet veel kansen om finales te spelen. Als je zo dichtbij bent, moet je het serieus aanpakken. Dat hebben we gedaan”, zei Bosz. De trainer zei geen twijfel te hebben gehad, maar zeker respect voor de ploeg van het vierde niveau dat eerder Bundesliga-clubs 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf had uitgeschakeld. „We hebben het vanaf het begin goed aangepakt. Als je twee keer scoort in het eerst half uur, dan is de wedstrijd beslist.”

De coach keek alvast vooruit, al volgen er voor Leverkusen eerst nog vier heel belangrijke wedstrijden in de Bundelsliga waarin de ploeg strijdt om een ticket voor de Champions League. „Je speelt een finale om die te winnen. Dat wordt de volgende opdracht”, zei Bosz tegen Sky.