Trainer Saarbrücken treurt na nederlaag tegen Bosz: ’Het ging meteen bij de aftrap mis’

„Je krijgt in je voetbalcarrière niet veel kansen om finales te spelen. Als je zo dichtbij bent, moet je het serieus aanpakken. Dat hebben we gedaan”, zei Bosz. De trainer zei geen twijfel te hebben gehad, maar zeker respect voor de ploeg van het vierde niveau dat eerder Bundesliga-clubs 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf had uitgeschakeld. „We hebben het vanaf het begin goed aangepakt. Als je twee keer scoort in het eerst half uur, dan is de wedstrijd beslist.”

De coach keek alvast vooruit, al volgen er voor Leverkusen eerst nog vier heel belangrijke wedstrijden in de Bundelsliga waarin de ploeg strijdt om een ticket voor de Champions League. „Je speelt een finale om die te winnen. Dat wordt de volgende opdracht”, zei Bosz tegen Sky.

Peter Bosz Ⓒ EPA

Aftrap

„Het ging meteen bij de aftrap mis. We wilden brutaal zijn, maar we begonnen te twijfelen”, zei trainer Lukas Kwasniok van Saarbrücken. „Dat bleef zo tot aan de rust. We waren er, maar we waren niet scherp. Het had hier allemaal samen moeten komen”, treurde hij. „We hebben vanavond een etentje met de ploeg en dat was het dan voorlopig.”

Doelman Daniel Batz, nog de held van de avond in de strafschoppenserie tegen Fortuna Düsseldorf in de kwartfinale, was ontroostbaar. „We zijn ongelooflijk teleurgesteld”, zei hij. „We hebben alles gegeven, maar we hadden te veel respect. We weten dat we iets groots hebben neergezet, maar dat komt de komende dagen. We vieren de promotie naar de derde Bundesliga een beetje en dan is het tijd voor onze welverdiende vakantie.”