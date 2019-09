Groenewegen direct in leiderstrui Groot-Brittannië

De 26-jarige sprinter van Jumbo-Visma rekende in de massasprint af met de Italianen Davide Cimolai en Matteo Trentin, die tweede en derde werden. Mathieu van der Poel kwam als vierde over de finish.

Tour de France

Het was voor Groenewegen de eerste wedstrijd sinds hij afstapte in de BinckBank Tour, half augustus. Groenewegen wist in de ronde door België en Nederland geen etappe te winnen. Tijdens de zevende etappe van de Tour de France kwam hij voor het laatst als eerste over de meet.

Vorig jaar werd de Tour of Britain gewonnen door Julian Alaphilippe, dit jaar lange tijd geletruidrager in de Tour de France. In 2017 ging de eindzege naar Lars Boom, net als in 2011. In 2014 zegevierde Dylan van Baarle. Zondag draagt Groenewegen de groene leiderstrui in de etappe van ruim 165 kilometer met start en finish in Kelso. De Britse etappekoers telt acht ritten.