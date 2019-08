Analyse: Oude ploeg Dumoulin op doodlopende weg

Raymond Kerckhoffs Ⓒ DE TELEGRAAF

In de topsport raak je soms verblind door het heilige geloof in je eigen filosofie. Zeker wanneer je succes hebt, denk je dat jouw weg naar Rome de enige weg naar succes is. In die denkwijze zit Team Sunweb-manager Iwan Spekenbrink de laatste jaren gevangen. Hij verdient grote waardering voor de wijze waarop hij met een voor het wielrennen nieuwe instelling het kleine Skil-Shimano naar een van de grootste WorldTour-formaties heeft uitgebouwd. Aan de top blijven is echter moeilijker dan er komen.