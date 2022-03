Soap rond Glory-kickbokser Luis Tavares eindelijk voorbij

Tavares zat sinds de start van dit jaar in een slechte film. Aanvankelijk zou hij het tijdens Glory80 opnemen tegen lichtzwaargewichtkampioen Artem Vakhitov. Vanwege de oorlog in Oekraïne was echter lange tijd onzeker of de Rus kon en mocht vechten. Uiteindelijk hakte Tavares zelf de knoop door en zegde hij vanwege de situatie het gevecht af.

Tarik Khbabez werd officieel gepresenteerd als vervanger van de Rotterdammer, maar een dag later was het Vakhitov die plots afzag van een gevecht. Uiteindelijk kwamen Tavares en Khbabez mondeling overeen om op 21 mei in Antwerpen tegen elkaar te vechten. Enfusion, dat Glory Rivals mede-organiseert, maakte de partij via de officiële kanalen zelfs wereldkundig. Later werd opvallend genoeg alsnog een streep gezet door de clash en werden de digitale posters weer verwijderd. Enfusion sprak van ’miscommunicatie’.

Tavares, die vanwege zijn 64 zeges in 72 partijen ook wel The Infamous wordt genoemd, is de voormalig lichtzwaargewicht- en zwaargewichtkampioen van Enfusion. Sinds 2018 komt hij uit voor Glory, waar hij zich heeft opgewerkt tot de nummer 1-uitdager in de op één na zwaarste divisie.

Martin won maar liefst 42 van zijn 49 gevechten en veroverde meerdere titels. De laatste jaren vocht hij bij World Fighting League.