Van Rijthoven begint seizoen in Pune tegen Albot

Van Rijthoven begint seizoen tegen Moldaviër Albot

14:46 uur Tim van Rijthoven begint het nieuwe tennisseizoen in het Indiase Pune met een wedstrijd tegen de Moldaviër Radu Albot. Tallon Griekspoor werd bij de loting voor het ATP-toernooi, dat maandag begint, in de eerste ronde gekoppeld aan de Spanjaard Jaume Munar en de als tweede geplaatste Botic van de Zandschulp heeft een bye in de openingsronde. De Kroaat Marin Cilic is als eerste geplaatst.

Van Rijthoven treft met Albot de nummer 103 van de wereld. Zelf bezet de nummer 3 van Nederland de 111e plek op de mondiale ranglijst. Griekspoor, die op plek 95 nog net in de top 100 staat, neemt het op tegen de nummer 7 van de plaatsingslijst.

Van de Zandschulp speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Indiër Mukund Sasikumar en een speler uit het kwalificatietoernooi. Voor de beste tennisser van Nederland is het toernooi van belang voor de Australian Open. Hij staat nu 35e op de wereldranglijst, terwijl de top 32 verzekerd is van een beschermde status op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De eerste week van het seizoen is de laatste week waarin de punten meetellen voor de plaatsingslijst in Melbourne.

Van de Zandschulp dubbelt ook in Pune, samen met Rohan Bopanna uit het gastland.

Bestuur Espanyol slaat duel met FC Barcelona uit protest over

12.27 uur: Het bestuur van de Spaanse voetbalclub Espanyol ontbreekt zaterdagmiddag uit protest in stadion Camp Nou bij de competitiewedstrijd tegen stadgenoot FC Barcelona. Espanyol is boos dat Barcelona toch kan beschikken over spits Robert Lewandowski, wiens schorsing een dag voor de wedstrijd werd opgeschort.

De Poolse topscorer van La Liga (dertien goals in veertien duels) werd in de laatste competitiewedstrijd voor het WK met twee gele kaarten van het veld gestuurd. De Spaanse bond legde Lewandowski in eerste instantie een schorsing van drie duels op, omdat hij een beledigend gebaar zou hebben gemaakt naar de arbitrage.

Barcelona tekende bij de geschillencommissie beroep aan tegen die straf. De commissie besloot 24 uur voor het duel met Espanyol om de schorsing voorlopig op te heffen, tot ongenoegen van de tegenstander van Barcelona. Volgens Espanyol wordt hiermee een "schadelijke precedent" geschapen voor alle clubs in La Liga. "We zullen de ploeg op afstand steunen", aldus het bestuur. "Samen vechten we als één team voor meer dan alleen 3 punten." Het duel in Camp Nou begint om 14.00 uur.

Nadal begint tennisseizoen met nederlaag op United Cup

09.07 uur: Rafael Nadal is het seizoen begonnen met een nederlaag. De 22-voudig grandslamkampioen moest het op het toernooi om de United Cup in Australië in de groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië afleggen tegen Cameron Norrie. De 36-jarige Nadal won de eerste set met 6-3, maar ging alsnog onderuit tegen de nummer 14 van de wereld: 3-6 4-6.

De Spanjaard staat achter zijn landgenoot Carlos Alcaraz tweede op de wereldranglijst en verdedigt binnenkort zijn titel op de Australian Open. Nadal bereidt zich op de United Cup, een nieuw evenement voor gemengde landenteams, voor op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Nadal sloot het afgelopen seizoen af met een tegenvaller. Hij werd op de ATP Finals al in de groepsfase uitgeschakeld.

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, begon haar seizoen wel overtuigend. Swiatek zette Polen in de ontmoeting met Kazachstan op voorsprong door Joelia Poetintseva met 6-1 6-3 te verslaan.

Zverev verliest bij rentree na lang blessureleed

08.29 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zijn eerste officiële partij sinds de halve finales van Roland Garros verloren. Op het toernooi om de United Cup in Australië moest Zverev het in de groepswedstrijd tegen Tsjechië afleggen tegen Jiri Lehecka: 4-6 2-6. De Duitser scheurde begin juni tijdens de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal meerdere enkelbanden en moest geopereerd worden.

Zverev, afgezakt naar plek twaalf op de wereldranglijst, zou in eerste instantie in september zijn rentree maken. Hij had toen echter veel last van botoedeem in zijn voet en moest ook de US Open en ATP Finals overslaan.

Begin december keerde Zverev op een demonstratietoernooi in Saudi-Arabië alsnog terug op de baan. Op de United Cup, een toernooi voor gemengde landenteams, maakte Zverev zijn officiële rentree.

„In fysiek opzicht ben ik niet waar ik moet zijn”, zei de 25-jarige tennisser uit Hamburg. „Ik ben veel sneller moe dan normaal en ook niet zo snel als voorheen. Maar om eerlijk te zijn ben ik ook pas twee, drie weken pijnvrij. Het gaat wel een tijdje duren tot ik weer op het niveau ben waar ik wil zijn. Het zou dan ook onrealistisch en zelfs dom zijn om hoge verwachtingen uit te spreken voor de Australian Open. Natuurlijk wil ik winnen, dat wil iedereen. Maar het gaat er voor mij vooral om dat ik mijn oude vorm hervind.”

LeBron James viert verjaardag met zege in NBA en 47 punten

08.13 uur: Basketballer LeBron James heeft zijn 38e verjaardag opgeluisterd met een indrukwekkend optreden in de NBA. De Amerikaanse superster leidde Los Angeles Lakers met 47 punten naar een overwinning op Atlanta Hawks: 130-121. James had zijn teamgenoten voor de wedstrijd al beloofd zeker 40 punten te gaan maken.

„En dus moest ik dat waarmaken”, aldus de viervoudig NBA-kampioen, die eerder deze week zijn frustraties uitte over de teleurstellende resultaten van de Lakers. „Toen ik na vijf schoten echter pas één keer had gescoord, wist ik niet of het wel zou lukken.”

’King James’ herpakte zich en kwam in Atlanta alsnog op stoom, onder toeziend oog van zijn moeder en vrouw die op de tribunes zaten. Alleen Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar en Jamal Crawford slaagden er ooit ook in minimaal 45 punten te maken in een NBA-wedstrijd toen ze 38 jaar of ouder waren.

James kwam één assist te kort voor een zogeheten triple-double. Hij gaf negen assists en pakte tien rebounds. De vedette van de Lakers ligt op koers om in februari Abdul-Jabbar af te lossen als topscorer aller tijden van de NBA.

Met 15 overwinningen tegenover 21 nederlagen staan de Lakers in de onderste regionen in het westen.