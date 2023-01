Geen bezwaren schaker Van Foreest tegen lichaamsscan

„Ik denk dat het bij de huidige tijd hoort. Het is een kleine moeite en helemaal niet vervelend. Het is belangrijk om vals spel tegen te gaan en ik vind het persoonlijk fijn dat je met een gerust gevoel achter je schaakbord kan plaatsnemen”, zegt de 23-jarige oud-winnaar van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Sinds de Noorse schaakgrootheid Magnus Carlsen in september de Amerikaan Hans Niemann openlijk van vals spel betichtte, zijn de organisaties van de toptoernooien overgegaan op scherpe veiligheidsmaatregelen. „Het was bij de meeste grote toernooien al niet meer toegestaan om je mobiele telefoon de zaal mee in te nemen, maar het is nu nog veel strikter. Horloges en pennen mag je ook niet meer bij je dragen. Ik denk dat het goed is dat we ons bewuster zijn van het probleem. We zijn er altijd vanuit gegaan dat iedereen zijn eigen zetten ter plekke zelf bedacht, maar opereren op basis van vertrouwen kan eigenlijk niet meer”, aldus Van Foreest.

„Het zou dom zijn om het valsspelen niet tegen te gaan en ik heb nog geen schaker gesproken die problemen heeft met bijvoorbeeld die scan. Het is een logische maatregel. Zelf vind ik het lastig om te zeggen dat ik wel eens tegen iemand heb geschaakt van wie ik denk dat hij valsspeelde. Het is ook heel moeilijk te bewijzen.”