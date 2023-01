VIDEO Staande ovatie voor NFL-speler Damar Hamlin bij wedstrijd

De Buffalo Bills plaatsten een video op Twitter van de aankomst van Hamlin bij de kleedkamer in het stadion met het bijschrift „welkom thuis.” Even later plaatste de American football-league NFL beelden van Hamlin in het stadion op Twitter. Te zien was hoe de speler met zijn handen het symbool van een hart maakte en het publiek begroette.

Anderhalve week geleden werd Bills al ontslagen uit het ziekenhuis. Hij herstelde buitengewoon snel nadat hij op het veld ineen zakte en daar moest worden gereanimeerd.

Bekijk hieronder de beelden: