Bijna heel handbalteam Burundi spoorloos verdwenen bij WK in Kroatië

Bijna een heel handbalteam bij het WK in Kroatië voor spelers onder de 19 jaar heeft zijn biezen gepakt. Tien spelers van Burundi zijn verdwenen uit het teamhotel in Rijeka, een van de toernooilocaties. Slechts drie Burundese spelers bleven achter in het hotel. De plaatselijke politie doet onderzoek.

