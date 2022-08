Griekspoor tegen Van de Zandschulp in tweede ronde Winston-Salem

De Japanse nummer 95 van de wereldranglijst werd op het laatste moment aangewezen als vervanger van de Australiër Alexei Popyrin, die zich terugtrok. Griekspoor stuit in de tweede ronde op zijn landgenoot Botic van de Zandschulp, die als tweede is geplaatst.

Griekspoor sloeg tien aces en verloor geen enkele keer zijn servicebeurt. De eerste set ging lang gelijk op. Griekspoor nam in de tweede set snel een voorsprong van 3-0 en liet Daniel niet meer terug in de wedstrijd komen.

Griekspoor kwam half juni voor het laatst in actie in Hamburg, waarna hij zich ziek terugtrok in Kitzbühel. De huidige nummer 46 van de wereld moest daarna vanwege een coronabesmetting de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati laten schieten. Hij mocht ondanks een nederlaag in de laatste kwalificatieronde in Winston-Salem toch meedoen aan het hoofdtoernooi. De Nederlander werd als zogeheten lucky loser toegelaten, als vervanger van een afgehaakte deelnemer.

Griekspoor hoopt in Winston-Salem (North Carolina) wat ritme op te doen voor de US Open, die volgende week begint. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van de Serviër Novak Djokovic.