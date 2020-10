Sergiño Dest niet bang voor flater bij presentatie

De voormalig Ajax-speler is zelfverzekerd. „Uit het rugnummer 2 dat ik heb gekregen, spreekt veel vertrouwen. De club ziet in mij de nieuwe rechtsback. Natuurlijk is er stevige concurrentie, maar ik hoop zo snel mogelijk een vaste basisplek te kunnen veroveren. Daar ga ik alles aan doen. Ik moet gewoon hard werken en het zelf afdwingen. Ik denk dat ik met mijn drive, snelheid en loopvermogen aan de rechterkant voor extra dreiging kan zorgen voor het team.”

Dest ontdekte in navolging van de overleden Ajax- en FC Barcelona-legende Johan Cruijff al snel dat elk nadeel zijn voordeel heeft. Met de concrete belangstelling van FC Bayern München in zijn achterhoofd kwam de intelligente lockdown vanwege de coronacrisis op een slecht moment.

„Wedstrijden spelen vind ik het mooiste dat er is en dat kon op dat moment niet”, zegt de kersverse FC Barcelona-speler, die van de nood een deugd maakte. „Ik vond het een heel lastige periode. Maar al snel heb ik het opgepakt en ben ik twee, drie keer per dag voor mezelf gaan trainen. Door aan mijn mindere punten te werken en kracht- en looptraining te doen, heb ik de coronacrisis van me afgezet.”