Competitiemanager KNVB: ’Stadion is een heel veilige plek’

Bluyssen is dan ook niet bang dat de gebeurtenissen in Tilburg, waar fans van Willem II op een plein dicht bij elkaar stonden, een negatieve weerslag zullen hebben op de bezettingsgraad van de stadions. „In alle eerlijkheid: dat zou echt heel gek zijn”, zegt Bluyssen.

Eerste evaluatie

De KNVB kreeg deze week een evaluatie binnen van politie en de gemeentes over de eerste twee speelrondes van de Eredivisie. „We zijn drie, vier maanden bezig geweest om afspraken te maken en protocollen te schrijven. Uit de eerste evaluatie blijkt dat het vrijwel overal echt heel goed gaat. Alleen bij Feyenoord hadden afgelopen week wat dingen beter gekund, maar daar wordt het nu ook beter georganiseerd”, zegt Bluyssen.

„Ik durf wel te zeggen dat een stadion nu, met de huidige coronamaatregelen die we hebben, één van de meest veilige omgevingen is om bij elkaar te komen. Nergens wordt zoveel afstand gehouden en zoveel gereguleerd als in de stadions. Wij kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de komende speelronde.”

Willem II

In Tilburg werden de coronavoorschriften donderdagavond wel geschonden. Zo’n 500 supporters van Willem II dromden samen op het plein voor de Euroscoop om daar op een scherm de Europese wedstrijd tegen Rangers FC te bekijken. Een groot deel van de aanwezigen hield zich niet aan de onderlinge 1,5 meter afstand. Het leidde tot boze reacties, onder meer vanuit de politiek. „Wtf Tricolores! Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk. Dit is hoe ’verpesten voor de rest’ er uitziet”, schreef VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op Twitter. „Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen Corona.”

Als organisator van de competitie is de KNVB samen met de clubs en de lokale autoriteiten verantwoordelijk voor wat er binnen de stadions gebeurt. „Iedereen werkt zich drie slagen in de rondte om alles goed te organiseren”, zegt Bluyssen. „Er is nu iets gebeurd in Tilburg waar wij niet in gekend zijn en waar de club Willem II ook niets mee te maken heeft. Dit is een zaak tussen de organisator en de vergunningverlener, de gemeente Tilburg in dit geval. Dat mag niet afspiegelen op wat wij allemaal in de stadions doen. Natuurlijk zijn er kleine verbeterpunten, maar de algemene indruk is heel goed. De medewerking van supporters en sponsoren die naar de stadions komen, is superpositief. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst”, aldus Bluyssen.

