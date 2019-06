Barty na bizar duel in finale Roland Garros

De kleine Australische rekende vrijdag af met de Amerikaanse tennissensatie Amanda Anisimova. Barty zegevierde op Court Suzanne Lenglen met 6-7 (4), 6-3 en 6-3. Anisimova kan ondanks de uitschakeling terugkijken op een bijzonder sterk toernooi. De pas 17-jarige Amerikaanse won in de kwartfinales van Simona Halep. De Roemeense titelverdedigster kreeg in twee sets het nakijken: 6-2 en 6-4.

De eerste set kende een bizar scoreverloop. Barty nam een 5-0 voorsprong, maar slaagde er toch niet in om een 1-0 voorsprong in sets te nemen. In de tweede set leek Anisimova af te stevenen op de zege, maar vanaf een 3-0 voorsprong draaide het duel. Barty pakte de tweede set met 6-3 en won het beslissende bedrijf ondanks een vroege break achterstand met 6-3. Op haar zesde wedstrijdpunt was het raak.

Amanda Anisimova ligt eruit. Ⓒ EPA

Vondrousova andere finaliste

Vondrousova bereikte ten koste van Johanna Konta geplaatst voor de finale van Roland Garros. versloeg de Britse op Simonne Mathieu, de derde baan in Parijs, met 7-5 7-6 (2). In beide sets kwam de 19-jarige Vondrousova terug van een achterstand van 5-3. Ze benutte in de tiebreak haar eerste wedstrijdpunt met een dropshot.

Vondrousova, nog zonder setverlies, had tot dit jaar pas één partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Alleen bij haar debuut in 2017 overleefde ze de openingsronde.

