Beleeft Ajax een historische primeur tegen Sporting en evenaart Haller Ronaldo?

Door Ronald Arends

Is Sébastien Haller dinsdagavond voor het zesde Champions League-treffen op rij trefzeker? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax jaagt deze dinsdagavond op meerdere historische prestaties in de Champions League. Zo slaagden de Amsterdammers er nooit eerder in om álle groepsduels te winnen, terwijl Sébastien Haller een uiterst knappe reeks kan voltooien. Niet eerder wist een speler van een Nederlandse club in alle wedstrijden in de groepsfase te scoren. De ploeg van Erik ten Hag is al verzekerd van de groepswinst, maar zal ongetwijfeld hongerig zijn om deze bijzondere mijlpalen te realiseren.