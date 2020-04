Tourwinnaar Bernal krijgt een ’si’ van burgemeester om weg op te gaan

In Colombia gelden in de strijd tegen het coronavirus strikte maatregelen, al kondigde de overheid afgelopen weekend wel een lichte versoepeling aan. Burgers mogen er nu een uur per dag naar buiten om te sporten.

De burgemeester van Zipaquirá gaf zijn bekendste inwoner samen met vier andere lokale profs het recht om op de openbare weg te trainen. Voorwaarden zijn wel dat de training tussen 5 en 8 uur ’s ochtends plaatsvindt en dat de renners voldoende afstand bewaren.

De 23-jarige Bernal keerde half maart vanuit Europa terug naar Colombia en onderhield sindsdien thuis op de rollenbank zijn conditie. De start van de Ronde van Frankrijk staat nu gepland voor eind augustus.