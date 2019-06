Barty wint Roland Garros na masterclass

Beiden stonden nooit eerder in de finale van een Grand Slam en dat leek vooral merkbaar bij Vondrousova. De eerste set kwam de Tsjechische er niet aan te pas. Barty domineerde met harde slagen en haalde snel de eerste set binnen: 6-1.

Het was de eerste set die Vondrousova verloor in Parijs, waar Barty op Roland Garros in totaal twee keer een set aan de tegenstandster moest laten.

Op het Court Philippe Chatrier ging Barty verder waar ze gebleven was. Net als de eerste set domineerde de Australische ook de tweede set. Ze pakte snel een voorsprong en gaf deze niet meer uit handen: 6-3.

Door Roland Garros op haar naam te schrijven heeft Barty haar eerste Grand Slam in de wacht gesleept. Daarnaast is de tennisster ook opgeklommen tot de tweede plaats op de wereldranglijst.