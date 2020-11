Owen Wijndal is de belichaming van dit fysiek ijzersterke AZ

Owen Wijndal is tegen SC Heerenveen de belichaming van het fysiek ijzersterke AZ. Ⓒ Getty Images

HEERENVEEN - De omgekeerde wereld. Dat was de uitwedstrijd van AZ tegen SC Heerenveen. Nadat de Alkmaarders donderdag in de Europa League de hele wedstrijd achter Real Sociedad hadden aangelopen, daar zagen de spelers van Heerenveen drie dagen later slechts de zolen van oppermachtige AZ’ers. De Friezen waren volstrekt kansloos tegen de ploeg van trainer Arne Slot: 0-3.