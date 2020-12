PSV-trainer Schmidt kent de gevaren van De Graafschap

„De Graafschap heeft in de vorige ronde FC Twente verslagen. Dat bewijst dat het een sterk team is, dat ook tegen ons kan verrassen.” De Graafschap is de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie.

Schmidt heeft de ambitie uitgesproken de beker te winnen. „Ons doel is helder: wij strijden om de winst. Die intenties zullen we iedere wedstrijd opnieuw moeten laten zien en dat begint woensdag”, aldus Schmidt. „Ik houd van bekervoetbal. Het gegeven dat over één wedstrijd de winnaar een ronde verder gaat, vind ik mooi en uitdagend.”

De afgelopen jaren presteerde PSV ondermaats in de beker. Vorig seizoen was NAC Breda te sterk en een jaar eerder RKC Waalwijk. In 2012 won PSV de beker voor het laatst.

Schmidt verwacht behalve Noni Madueke geen van de geblesseerde spelers nog voor de kerst terug. PSV speelt dit jaar verder nog uit tegen RKC en thuis tegen VVV-Venlo.