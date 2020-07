Ruud Gullit en Humberto Tan in antiracisme-commissie KNVB

Ruud Gullit Ⓒ Getty Images

Voetballegende Ruud Gullit en tv-persoonlijkheid Humberto Tan gaan zich inzetten tegen racisme en discriminatie in het voetbal en om de (top van de) voetballerij een betere afspiegeling te laten worden van de maatschappij. Om de rechten en kansen te bevorderen en een duurzame verandering in het voetbal teweeg te brengen, is op initiatief van de KNVB de wat nu de commissie Mijnals heet in het leven geroepen.