Matthijs de Ligt wint met Juventus en klimt naar derde plaats Serie A

De wedstrijd tussen Juventus en Napoli stond eigenlijk al voor veel eerder dit seizoen op de rol. Door een corona-uitbraak in de selectie van Napoli reisde de ploeg van trainer Gennaro Gattuso toen niet af naar Turijn. Juventus kreeg van de Serie A een reglementaire 3-0 overwinning toegewezen, maar daar ging Napoli niet mee akkoord. Met succes werd er aangeklopt bij het Italiaans olympisch comité, dat besloot dat de wedstrijd ingehaald moest worden.

Na een kwartier spelen opende Cristiano Ronaldo de score. Op aangeven van Federico Chiesa werkte de Portugees zijn 25e doelpunt van het seizoen tegen de touwen. Vlak na rust was Napoli dicht bij de gelijkmaker. Over de rechterkant ontsnapte de uitploeg, maar het schot van Giovanni Di Lorenzo was een prooi voor Juventus-keeper Gianluigi Buffon.

Een kwartier voor tijd leek de beslissingen te vallen in Turijn toen Paulo Dybala met een bekeken schot raak schoot. De aanvaller stond slechts vier minuten in het veld toen hij de score verdubbelde. Vlak voor tijd werd het nog even spannend toen Napoli vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer mocht aanleggen. Lorenzo Insigne benutte dit buitenkansje, maar verder kwam Napoli niet meer.

Internazionale na zege nog steviger aan kop in Serie A

Internazionale is nog dichter bij de landstitel gekomen. De club won ook het thuisduel met Sassuolo (2-1). Romelu Lukaku opende de score en bereidde de 2-0 van Lautaro Martínez voor. Hamed Traorè bepaalde in de slotfase de eindstand namens de bezoekers.

Internazionale verstevigde de koppositie in de Serie A en heeft nu 11 punten meer dan het als tweede geklasseerde AC Milan. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd voor Internazionale.

