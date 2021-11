Lewis Hamilton wil ’koste wat kost’ crash met Max Verstappen vermijden

Het betekent dat hij in zijn tweestrijd met de doorgaans wat agressiever rijdende Max Verstappen meer dan ooit op zijn hoede is. „Je moet koste wat kost een aanrijding vermijden, ook al moet je dan soms buiten de baan. Als je koppig bent en voet bij stuk houdt, dan crash je”, aldus de 36-jarige coureur van Mercedes, die met Verstappen vecht om de wereldtitel in de Formule 1.

Met nog twee races te gaan heeft de Nederlander een krappe voorsprong van 8 punten.

Slimste zijn

„Ik denk dat ik in de meeste gevallen heel netjes ben geweest”, zegt hij over zijn duels met Verstappen. Tot twee keer toe kwamen de coureurs echt met elkaar in botsing, op Silverstone en Monza. In veel andere gevallen koos Hamilton naar eigen zeggen ervoor in te houden omdat Verstappen hem anders van de baan had gereden. „Je moet soms de slimste zijn en dat kost je dan punten, maar dat is dan maar zo. Ik voel me niet te groot om soms mijn verlies te nemen. Ik vecht dan een ander keer weer terug.”

In onderstaande video gaat verslaggever Erik van Haren in op de felle titelstrijd. Artikel gaat verder onder de video.

Afgelopen september zei de Brit dit ook al in een exclusief interview met De Telegraaf: „Ja, ik houd in bepaalde scenario’s in als ik tegen Max rijd. Omdat we anders vaker zouden crashen. Ik probeer hem dan op een andere manier te verschalken. Als ik die bocht dan overleef, kan ik hem later mogelijk op strategie verslaan, om maar iets te noemen. Dat komt allemaal met ervaring.”

Maar, stel, je kan kampioen worden in Abu Dhabi door Max uit te schakelen... „Dat is geen vraag. Zo zou ik nooit willen winnen. Ook als het betekent dat ik dan geen wereldkampioen word. Dan behoud ik tenminste mijn waardigheid. Ik wil op de juiste manier winnen. Daar doe ik alles aan, samen met het team.”

Opvoeding

Het heeft met opvoeding te maken, meent Hamilton. „Ik werd als kind gepest, zowel op school als op het circuit, en mijn vader leerde me van me af te bijten op het circuit. Op de nette manier, niet door te crashen of een ander eraf te rijden. Als je zo wint, kan niemand ontkennen dat je de beste bent.”

Leeftijd en ervaring spelen ook een rol in zijn bedachtzame aanpak. „Ik ben 36 en doe dit al heel lang. Het is niet de eerste keer dat ik tegen een coureur race die in bepaalde opzichten goed en slecht is, maar ik kan daar nu veel beter mee omgaan dan toen ik zelf een jaar of 24, 25 was. Toen maakte ik ook veel fouten. Ik spreek hem er ook niet op aan. Van Max weet ik dat hij supersnel is en hij zal beter en beter worden naarmate hij ouder wordt.”

Bekijk ook: Max Verstappen en Lewis Hamilton mogen het op de baan uitvechten

Dat Lewis Hamilton twee keer op rij heeft gewonnen betekent niet dat Max Verstappen nu opeens kansloos is in Jeddah en/of Abu Dhabi. Dat zegt voormalig F1-coureur Christijan Albers in weer een nieuwe Formule 1-podcast: