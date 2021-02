Joris van Gool prolongeert titel 60 meter, Naomi Sedney verrast Jamile Samuel

Van Gool bleef zijn concurrenten daarbij ruim voor. Chris Garia was met 6.71 tweede voor Keitharo Oosterwolde, die met 6.81 ’good old’ Churandy Martina één honderdste van een seconde voor bleef.

Van Gool blikte na zijn titel vooruit naar de Europese Indoorkampioenschappen die van 4 tot en met 7 maart in het Poolse Torún worden gehouden. „Het gaat de goede kant op. Deze tijd van 6.62 kan ik nu gemakkelijk neerzetten en dat stemt mij tevreden. Daarmee kan ik de kwalificatieronden doorkomen.”

De 22-jarige Van Gool was een klasse beter dan de anderen. „Ik hoopte hier vandaag op een battle met Raphael (Bouju, red.) die al 6.65 gelopen heeft, maar hij viel helaas geblesseerd uit. Voor Torún wil ik gewoon harder lopen dan de rest. Hoe hard zie ik daar dan wel.”

Van Gool wist twee jaar terug tijdens de laatste EK Indoor in Glasgow een bronzen medaille te veroveren. Martina probeert ondertussen komende zomer deelname aan zijn vijfde Olympische Spelen veilig te stellen. Op de 4x100 meter estafette is het Nederlands team al gekwalificeerd, voor de 100 en 200 meter moet de 36-jarige Martina zich nog plaatsen.

Sedney verrast Samuel en pakt EK-limiet

Bij de vrouwen 60 meter, waar Nederlands recordhoudster Dafne Schippers ontbrak, wist Naomi Sedney op de streep Jamile Samuel te verrassen. Sedney was vier duizendste van een seconde sneller dan Samuel. Beiden kregen een tijd van 7.28 achter hun naam, sneller dan de EK-limiet van 7.30.

Naomi Sedney (links) heeft net Jamile Samuel verslagen Ⓒ ANP/HH

Een geëmotioneerde Sedney was na afloop verguld met haar titel én tijd. „Op de valreep heb ik mij dan toch geplaatst. Eindelijk de limiet! Ik durfde haast niet te kijken naar de uitslag.” En vooruitblikkend naar de EK Indoor. „Ik hoop de halve finale te halen, hopelijk gaat het daar in Torún nog iets sneller. Leuk is dat mijn zusje er ook is.” Daarmee doelt Sedney op de pas 19-jarige Zoë Sedney, die deelneemt aan de 60 meter horden.

Op de eerste dag van de NK Indoor liet polsstokhoogspringer Menno Vloon zien in uitstekende vorm te verkeren. Zonder enige tegenstand vloog hij met de polsstok over 5,72 meter. Hij gaat naar de EK Indoor. Meerkampster Anouk Vetter kwam uitstekend voor de dag bij het verspringen met een persoonlijk record van 6,42 meter. Douwe Amels pakte zijn zoveelste Nederlandse titel op het hoogspringen met 2,20 meter.