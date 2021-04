Corona-explosie treft PEC Zwolle; gehavende selectie naar Arnhem

„We hebben heel weinig kunnen trainen deze week”, zei Konterman, die met zijn ploeg dertiende staat in de Eredivisie, maar nog wel zicht heeft op de play-offs om Europees voetbal. „Veel jonge spelers krijgen nu de kans om zich te laten zien.”

Konterman kan in het Gelredome zeker geen beroep doen op Bram van Polen, Sam Kersten, Destan Bajselmani, Mike van Duinen, Thomas Buitink, Sai van Wermeskerken, Eliano Reijnders, Nigel Bertrams, Immanuel Pherai en Virgil Misidjan.

Het is nog maar de vraag of de spelers die nu corona hebben, in het restant van de competitie nog in actie kunnen komen. „Het zou zuur zijn, zowel voor die jongens als voor ons zelf. Er zitten een aantal spelers bij met een aflopend contract”, aldus Konterman.

