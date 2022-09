Marokko beschuldigt Adidas van culturele toe-eigening met tenue voor Algerije

Adidas zelf meldde bij de presentatie dat het ontwerp is geïnspireerd op het Mechouar-paleis in Algerije. Daar denkt men in Marokko dus heel anders over. Het geometrische blauwe, groenblauwe en gele patroon is typerend voor zellige (Marokkaanse wandtegels) en Marokkaanse mozaïeken, aldus de advocaat van het ministerie.

In een brief aan Kasper Rorsted, ceo van Adidas, schrijft de advocaat dat het nieuwe ontwerp culturele toe-eigening is. „Het is een poging om een uiting van Marokkaans cultureel erfgoed te stelen en buiten zijn context te gebruiken.” Vooralsnog ligt er geen aanklacht, maar wel een waarschuwing. Het Duitse sportkledingmerk heeft volgens de BBC twee weken gekregen om het ontwerp aan te passen.

Dat uitgerekend Algerije dit patroon op het shirt krijgt van Adidas, zal Marokko extra pijn doen. De buurlanden hebben immers een lange geschiedenis van spanningen, gecentreerd rondom de Westelijke Sahara.