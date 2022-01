Premium Het beste van De Telegraaf

Dun lijntje tussen wel of geen koppositie Ajax volgens Roger Schmidt en Cody Gakpo bevoordeeld door arbitrage

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Davy Klaassen (m.) en Steven Berghuis (23) schreeuwen het uit nadat scheidsrechter Danny Makkelie de treffer van de niet zichtbare Noussair Mazraoui heeft goedgekeurd. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Het is een dun lijntje tussen jager of opgejaagde. Misschien een millimeter. In de 74e minuut van de saaie topper PSV-Ajax beleefde de ploeg van Erik ten Hag een metamorfose van jager tot opgejaagde en tegelijkertijd onderging het team van Roger Schmidt de gedaanteverwisseling van opgejaagde tot jager in de Eredivisie.