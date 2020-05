PSV-doelman helpt VVV aan nieuwe linksback

De linksback speelde namens Schalke 04 en Werder Bremen in de Bundesliga. Met Schalke 04 stond Schmitz in het seizoen 2010/2011 in de halve finales van de Champions League. De afgelopen jaren speelde hij in Oostenrijk voor Wolfsberger AC, dat afgelopen seizoen uitkwam in de Europa League.

Lovende berichten

„Toen ik gebeld werd door Stan Valckx heb ik bij een aantal oud-ploeggenoten en trainers geïnformeerd naar de club. Daar kwamen zeer lovende berichten uit. VVV was daarnaast zeer doortastend”, zei Schmitz.

De ervaren speler is een tip van keeper Lars Unnerstall, die met Schmitz samenspeelde bij Fortuna Düsseldorf. Unnerstall verruilde VVV vorig jaar voor PSV.

SPANJE: Umtiti valt weg bij Barcelona

FC Barcelona moet het bij de eventuele hervatting van La Liga mogelijk stellen zonder Samuel Umtiti. De Franse verdediger heeft een kuitblessure opgelopen. Hoe lang Umtiti moet herstellen, is nog niet duidelijk. De 26-jarige verdediger ondervond eerder in het seizoen al hinder van een voet- en een knieblessure.

Barcelona hervatte vrijdag de training. La Liga hoopt dat er in juni weer gevoetbald kan worden. Barça heeft twee punten voorsprong op Real Madrid.