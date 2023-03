Hardloper Zane Robertson komt met bizarre verklaring voor dopinggebruik

Het sporttribunaal in Nieuw-Zeeland heeft Robertson voor acht jaar geschorst. Vier jaar daarvan kreeg hij omdat hij positief testte op epo. De andere vier jaar omdat hij bewijsstukken aanleverde, waar volgens het tribunaal mee geknoeid is.

Robertson is Nieuw-Zeelands recordhouder op de halve marathon en marathon en voormalig recordhouder op de 10.000 meter. Hij zwaaide afgelopen jaar op 33-jarige leeftijd af als topatleet. Nadat de dopingzaak aan het licht kwam, ontkende Robertson niet dat hij positief getest was op epo. Hij vroeg wel om een kans om bewijsstukken aan te leveren.

In een statement weerlegde Drug Free Sport New Zealand het door Robertson aangeleverde argument dat hij überhaupt in een Keniaanse instelling is geweest voor een coronavaccin. Uit de administratie blijkt onder meer dat er op de dag dat hij in de instelling zou zijn geweest, er niemand aanwezig was die een vaccin zou mogen toedienen. Bovendien is zijn bezoek daar nooit geregistreerd.