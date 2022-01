Andriy Shevchenko na paar maanden ontslagen bij eerste club

Genoa heeft de voormalig topaanvaller uit Oekraïne op straat gezet na tegenvallende resultaten. De club staat negentiende in de Serie A zonder een overwinning te boeken onder de leiding van Shevchenko. Wel was er een zege in de Coppa Italia, maar sinds afgelopen donderdag is de club ook daarin niet meer actief.

Shevchenko maakte zelf bijna 130 doelpunten in de Serie A voor Milan, waarmee hij in 2003 de Champions League won en een jaar later de landstitel. De Oekraïner kreeg in 2004 de Gouden Bal, als beste voetballer van Europa.

Verder was hij de afgelopen vijf jaar bondscoach van de nationale ploeg. Oekraïne bereikte onder zijn leiding de kwartfinales op het EK van vorig jaar. De bondscoach besloot daarna zijn contract niet te verlengen.

Abdoulay Konko neemt voorlopig de honneurs waar bij het eerste elftal. Hij moet de ploeg maandag naar een resultaat zien te leiden tegen Fiorentina.