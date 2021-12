Sport in 2021 | Bert Kops scheerde langs rand van afgrond: ’Zij hebben allemaal levenslang of zijn overleden’

Voetbal

Ajax-target Steven Bergwijn hoopt op meer kansen bij Tottenham Hotspur

Steven Bergwijn hoopt dat hij na zijn hoofdrol in de bekerwedstrijd tegen West Ham United (2-1) meer kansen krijgt bij Tottenham Hotspur. De oud-PSV’er had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in het bereiken van de halve finales in de League Cup. „Het was een tijdje geleden dat ik mocht...