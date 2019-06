Federer en Nadal blij met ’terugkeer’ Murray

De 32-jarige Murray, drievoudig grandslamwinnaar en tweevoudig olympisch kampioen, onderging na de Australian Open in januari een heupoperatie. Er was toen de grote vrees dat de Schot zijn laatste professionele tenniswedstrijd had gespeeld.

„Ik denk dat we allemaal ongeduldig wachten op zijn terugkeer”, aldus Federer desgevraagd tijdens een persconferentie op Roland Garros. „We hebben altijd gehoopt hem terug op de tennisvelden te zien. Een goede gezondheid is belangrijk, belangrijker dan tennisser zijn. Maar als hij beiden opnieuw kan combineren, zou dat fantastisch zijn.”

De Zwitser speelt vrijdag in de halve finales van Roland Garros tegen eeuwige rivaal Rafael Nadal. Ook de Spanjaard was lovend over Murray. „Ik heb altijd gedacht dat hij nog zou terugkeren. Hij is nog vrij jong en een heel gepassioneerde tennisser. Ik ben blij dat we hem opnieuw zullen kunnen zien spelen.”

Murray heeft ook de bedoeling op Wimbledon, dat start op 1 juli, dubbel te spelen. Of hij ook in het enkelspel in actie zal komen op het derde grandslamtoernooi van het seizoen, is nog onduidelijk.

