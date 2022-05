Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor een Nederlander het hoogste dat er is’ Alfred Schreuder licht keuze voor Ajax toe: ’Gesprekken heel goed verlopen’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

ANTWERPEN - Alfred Schreuder is blij dat hij met de landstitel van België op zak bij Ajax binnenstapt. „Het is voor de buitenwacht wel belangrijk dat een hoofdtrainer iets heeft gewonnen”, zei de opvolger van Erik ten Hag, nadat hij in het sfeervolle stadion De Bosuil van Royal Antwerp FC het Belgische kampioenschap had bemachtigd (1-3).