Negende Copa América voor Brazilië

Brazilië gold vooraf als grote favoriet. De thuisploeg was zonder tegengoal in de finale beland en had tegenstander Peru in de groepsfase al met 5-0 verslagen. De formatie van bondscoach Tite begon zonder Ajacied David Neres, bij Peru stond Feyenoorder Renato Tapia in de basis.

Everton zette Brazilië na 15 minuten op 1-0. Hij rondde een strakke voorzet van Gabriel Jesus kundig af. Op slag van rust maakte Thiago Silva hands in zijn eigen strafschopgebied en gaf de scheidsrechter een penalty aan Peru. Topschutter en aanvoerder Paolo Guerrero faalde niet vanaf de stip en maakte er 1-1 van. Kort daarna, in de blessuretijd van de eerste helft, zette Brazilië nog een snelle aanval op, die Jesus knap afmaakte: 2-1.

Gabriel Jesus (L) tekende voor de tweede treffer voor de Brazilianen. Ⓒ EPA

Diezelfde Jesus kreeg in de 70e minuut een tweede gele kaart voorgehouden en moest met rood het veld af. Vanaf dat moment was het voorbij met het dominante optreden van de thuisploeg en was het alle hens aan dek om een tegentreffer te voorkomen. Peru bracht verse invallers in, maar kreeg nauwelijks echte kansen.

Tegen het einde van de wedstrijd rende Everton achter de bal aan het 16-metergebied binnen van Peru en zag de arbiter in een duw van Carlos Zambrano een penalty. Richarlison legde aan en miste niet. Hij bezorgde Brazilië de eerste Copa América sinds 2007.