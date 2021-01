Ronald Koeman dient wensenlijstje in bij clubleiding FC Barcelona

„Elke trainer kijkt in de maand januari naar kansen om zijn ploeg te versterken en ik doe dat ook”, bekende de oud-international aan de vooravond van de competitiewedstrijd bij Athletic Bilbao.

„Ik heb niet meer gedaan dan een lijst opgesteld van spelers die zouden kunnen vertrekken en van spelers die mogelijk een versterking zouden kunnen zijn. Maar het hangt af van wat de club wil”, benadrukte Koeman, die als geen ander weet dat er in zijn eerste seizoen als trainer van zijn lievelingsclub op financieel gebied niet veel mogelijk is.

Depay

Het is bekend dat Memphis Depay hoog op het verlanglijstje staat van Koeman. De aanvaller van Oranje heeft bij Olympique Lyon een aflopend contract en mag wellicht in deze transferperiode voor een relatief laag bedrag vertrekken bij de Franse club. Middenvelder Carles Alena daarentegen stapt waarschijnlijk over naar Getafe.

Barcelona beleeft onder Koeman de slechtste start in La Liga sinds het seizoen 1987-1988. De Spaanse grootmacht moet woensdagavond winnen bij middenmoter Athletic om nog enigszins in het spoor van koploper Atlético Madrid te blijven. Barça staat vijfde, met 10 punten minder dat de Madrilenen en ook nog een wedstrijd meer gespeeld.

Kalm

Koeman kon dinsdagavond alsnog met de A-selectie een training afwerken nadat een nieuwe testronde op het coronavirus voor alle spelers en overgebleven begeleiders negatief uitpakte. De extra controle was noodzakelijk nadat op maandag twee leden uit de technische staf positief werden bevonden op het longvirus. De namen van de twee besmette stafleden zijn niet bekendgemaakt.

„We blijven er kalm onder”, zei Koeman. „Er zijn dingen in het leven die je niet in de hand hebt.”