Lavreysen ook de beste op de sprint bij Nations Cup in Jakarta

Lavreysen (25) was in de finale van de sprint te snel voor Kaiya Ota uit Japan. In de eerste race was de Nederlander 0,018 sneller, in de tweede race 0,09. Ota had in de kwartfinales nog gewonnen van Jeffrey Hoogland.

Bij de laatste vier had Lavreysen Zhou Yu uit China in twee races verslagen.

Bekijk ook: Lavreysen wint keirin in Nations Cup Jakarta

Van Schip en Havik tweede

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik werden tweede op het onderdeel koppelkoers. Ze moesten met 83 punten alleen Duitsland voor zich dulden. De Duitsers veroverden met 97 punten het goud. Hetty van der Wouw eindigde als zesde en laatste in de finale van de keirin.

Na Jakarta volgen nog wedstrijden om de Nations Cup in Caïro en het Canadese Milton, waarbij ook punten te behalen zijn voor de olympische kwalificatie.