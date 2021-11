Ajax mist Sébastian Haller en Antony tegen Sparta

Haller scoorde woensdag nog tweemaal in het uitduel met Besiktas (1-2) in de Champions League. De Ivoriaan staat na vijf duels al op negen doelpunten in het miljoenenbal.

Antony ontbreekt opnieuw bij Ajax. De Braziliaan miste ook al de ontmoeting met Besiktas. Hij wordt tegen Sparta vervangen door David Neres.

Remko Pasveer verdedigt weer het doel van Ajax. André Onana zit op de bank, net als Davy Klaassen.

Opstelling

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Berghuis en Gravenberch; Neres, Danilo en Tadic.

