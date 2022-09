Basisspelers Oranje laten zich niet zien; Noppert maakt indruk met penalty

Hoewel de basisspelers zich niet lieten zien en ook Steven Berghuis, die vroeg inviel voor Teun Koopmeiners, aan de kant bleef, was Pasveer, die in Polen de hele wedstrijd keepte, wel van de partij samen met de drie overige keepers. In de partijvorm was er veel aandacht voor het opbouwende werk van de keepers. Na afloop van de oefensessie, die grotendeels geleid werd door assistent-bondscoach Danny Blind, werd er op strafschoppen geoefend. Dat aspect van het spel heeft de bijzondere aandacht van bondscoach Louis van Gaal en afgelopen week was Peter Murphy ingehuurd om daarop gerichte tests af te nemen bij de keepers. Bijna alle internationals troffen doel, inclusief de vier doelmannen, waarbij Andries Noppert indruk maakte met een strak in de kruising geschoten penalty. De enige die miste was Davy Klaassen, die de lat trof.

Oranje krijgt met ingang van zaterdag versterking van Brian Brobbey en Ryan Gravenberch, die worden overgeheveld van Jong Oranje nadat de geblesseerde Teun Koopmeiners, Memphis Depay en Frenkie de Jong het trainingskamp hebben verlaten. Brobbey en Gravenberch speelden vrijdagavond nog mee in een oefenwedstrijd van Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van België. Brobbey fleurde dat optreden op met twee goals.

Oranje traint zaterdag nog één keer in Zeist, waarna zondag de Nations League-wedstrijd in Amsterdam tegen België wordt afgewerkt (aanvang 20.45 uur). Nederland heeft plaatsing voor de Final Four van de Nations League voor het grijpen. Alleen als België met drie goals of meer verschil wint, kunnen de Rode Duivels Oranje daar nog van afhouden. De wedstrijd tegen België is voor Nederland de laatste interland voor de start van het WK over twee maanden. Op 21 november werkt Oranje de eerste groepswedstrijd af tegen Senegal.