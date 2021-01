Andrelton Simmons van Los Angeles naar Minnesota

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Oranje-international Simmons naar Minnesota Twins

20.39 uur: Andrelton Simmons heeft een nieuwe club gevonden in de Major League. De 31-jarige Antilliaan, international van het koninkrijksteam, gaat voor Minnesota Twins spelen. Simmons ondertekende een contract voor een jaar ter waarde van 10,5 miljoen dollar (omgerekend 8,7 miljoen euro) bij de Twins.

De korte stop speelde de afgelopen vijf jaar bij Los Angeles Angels. Simmons kwam daarvoor uit voor Atlanta Braves. De honkballer van Curaçao heeft in zijn prijzenkast vier Golden Gloves staan, de prijs voor de beste verdedigende speler per seizoen op een bepaalde positie. Simmons speelde al ruim duizend wedstrijden in de MLB.

Minnesota Twins was in het afgelopen seizoen, fors ingekort als gevolg van het coronavirus, een van de best presterende ploegen. In de play-offs werden de Twins echter al in de wildcardseries uitgeschakeld.

Handbal: Deense handballers prolongeren wereldtitel

19.22 uur: De Deense handballers hebben in Egypte hun wereldtitel geprolongeerd. Denemarken was in de WK-finale met 26-24 te sterk voor Zweden. Spanje pakte het brons door Frankrijk in de wedstrijd om de derde plaats met 35-29 te verslaan.

Denemarken veroverde twee jaar geleden op het WK in eigen land voor het eerst de wereldtitel. De Denen bereikten in Egypte opnieuw de eindstrijd door Europees kampioen Spanje in de halve finales met 35-33 te kloppen. Mikkel Hansen, die tegen de Spanjaarden uitblonk met twaalf goals, was ook in de finale de beste schutter. De ploeggenoot van Luc Steins bij Paris Saint-Germain gooide zeven keer raak.

Zweden stond voor het eerst in 20 jaar weer in de WK-finale. De viervoudig wereldkampioen moest net als in 2001 tegen Frankrijk genoegen nemen met zilver.

De Nederlandse handballers waren de derde reserve voor het WK en stonden ruim twee weken geleden klaar om naar Egypte te vliegen nadat twee landen vanwege coronaperikelen waren afgehaakt. Omdat Kaapverdië ondanks enkele coronagevallen binnen de ploeg toch meedeed, moest Oranje thuisblijven.

Skiën: WK in eigen land in gevaar voor Italiaanse Goggia

19.07 uur: De Italiaanse Sofia Goggia heeft een week voor de start van de WK in eigen land een knieblessure opgelopen. De 28-jarige Goggia, de regerend olympisch kampioene op de afdaling, raakte geblesseerd bij de wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen. Onderzoek in Milaan moet uitwijzen hoe groot de schade is en of Goggia bij de WK in Cortina d’Ampezzo in actie kan komen.

De Italiaanse raakte op onfortuinlijke wijze geblesseerd. De voor zondag geplande super-G in Garmisch-Partenkirchen werd afgelast vanwege de mist. Toen Goggia in gezelschap van de andere skiesters via een aangrenzende piste weer afdaalde richting het dal, kwam ze ten val. Ze verstuikte daarbij haar rechterknie.

Zaterdag kon de super-G wel doorgaan. Goggia eindigde toen als vierde. De Italiaanse won dit jaar al vier afdalingen voor de wereldbeker.

Voetbal: Kortrijk ontslaat trainer en heeft al vervanger

18.54 uur: De Belgische voetbalclub KV Kortrijk heeft trainer Yves Vanderhaeghe ontslagen en kort daarna zijn vervanger gepresenteerd. De Sloveen Luka Elsner neemt de taken als hoofdcoach per direct over. Hij ondertekende een contract tot de zomer van 2024 bij de nummer 14 van de Pro League.

De positie van Vanderhaeghe wankelde nadat hij met zijn ploeg uit de laatste vijf duels slechts 1 punt had gepakt. Zaterdag zag de coach op zijn 51e verjaardag zijn ploeg met 3-1 onderuit gaan tegen Charleroi. Vanderhaeghe had een aflopend contract bij Kortrijk, waar hij eerder al een seizoen hoofdcoach was en in november 2018 was teruggekeerd.

Elsner (38) bereikte met tweedeklasser Union in het seizoen 2018-19 de halve finales van de Beker van België, nadat het Anderlecht en Genk had uitgeschakeld. Het afgelopen seizoen degradeerde hij in Frankrijk met Amiens waarna in september ontslag volgde.

Voetbal: Go Ahead Eagles - FC Volendam afgelast door bevroren veld

18.54 uur: Het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en FC Volendam is kort voor aanvang afgelast. Het veld van De Adelaarshorst in Deventer was bevroren en als onbespeelbaar beoordeeld door de arbitrage. De KNVB heeft de wedstrijd verplaatst naar komende dinsdag, aftrap 18.45 uur.

Go Ahead Eagles staat zesde in de stand van de eerste divisie, met 4 punten meer dan FC Volendam dat de zevende plek inneemt. De wedstrijd in Deventer zou om 12.15 uur beginnen.

Schaken: Van Foreest en Giri schaken in tiebreak om titel Wijk aan Zee

18.07 uur: Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee krijgt 36 jaar na Jan Timman een nieuwe Nederlandse winnaar. Anish Giri en Jorden van Foreest spelen zondagavond een tiebreak om de titel. Beide grootmeesters zijn na dertien partijen op 8,5 punten uitgekomen en delen daarmee de eerste plaats in Tata Steel Chess.

Van Foreest won zijn laatste partij met wit van de Zweed Nils Grandelius. Giri stond lang op verlies tegen de Spanjaard David Anton Guijarro, maar hij kwam sterk terug in het eindspel en haalde er een remise uit.

Jeugdwereldkampioen Alireza Firouzja is nog bezig en hij kan bij winst op de Pool Radoslaw Wojtaszek evenals Van Foreest en Giri op 8,5 punten komen, maar hij valt af voor de tiebreak. De score die speciaal wordt berekend voor de beslissingspartijen valt te laag uit voor de Iraniër.

Giri (26) speelde in 2018 ook al eens een tiebreak om de overwinning in Wijk aan Zee, een van de meest vooraanstaande schaaktoernooien in de wereld. Hij legde het toen af tegen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, een meester in het snelschaken.

Van Foreest (21) speelt pas voor de derde keer mee in de Masters van Tata Steel Chess. Hij gedijde uitstekend in de stilte van Wijk aan Zee, waar vanwege het coronavirus amateurs en publiek ontbreken. Na vijf remises boekte hij twee zeges op rij en er zouden nog twee winstpartijen volgen. Hij begon het toernooi als nummer 66 van de wereld, maar hij zal door zijn resultaten de top 40 binnenkomen en in zijn rating ook de 2700 punten passeren.

Wielrennen: Paret-Peintre wint GP La Marseillaise

17.30 uur: De Franse wielrenner Aurélien Paret-Peintre heeft de GP La Marseillaise op zijn naam geschreven. De wielrenner van AG2R-Citroën was in de sprint na 171,6 kilometer met start en finish in Marseille de snelste in de sprint. Zijn landgenoten Thomas Boudat en Bryan Coquard werden tweede en derde.

De winnaar van de eerste wielerkoers op Franse bodem dit jaar kon pas worden aangewezen na bestudering van de finishfoto. Nadat zes vluchters waren ingerekend en ook een late kopgroep van vier het niet had gered, maakte het peloton zich op voor een sprint. Daarin was Paret-Peintre net iets rapper dan zijn landgenoten. Het is de eerste profzege voor de 24-jarige Fransman.

De GP La Marseillaise is de opener van het Europese wegseizoen. Vanwege de coronapandemie zijn veel wielerkoersen buiten Europa deze maand afgelast, zoals de Tour Down Under in Australië en de Ronde van San Juan in Argentinië.

Schaken: Van Foreest sluit af met zege en leidt in Wijk aan Zee

16.28 uur: Jorden van Foreest heeft zijn dertiende en laatste partij op het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee gewonnen. De 21-jarige Nederlander won met wit van de Zweed Nils Grandelius en kwam daarmee op een eindtotaal van 8,5 punten. Van Foreest staat daarmee voorlopig bovenaan in Tata Steel Chess.

Anish Giri kan hem nog voorbij en het toernooi winnen als hij wint van de Spanjaard David Anton Guijarro. Vooralsnog moet de 26-jarige nummer 11 van de wereld er hard aan trekken om er een remise uit te halen. Bij een remise eindigt hij evenals Van Foreest op 8,5 punten.

De Amerikaan Fabiano Caruana staat in ieder geval zijn titel af. De nummer 2 van de wereld remiseerde in zijn laatste partij met de Noor Aryan Tari en eindigde achter Van Foreest met 8 punten.

Jeugdwereldkampioen Alireza Firouzja is ook nog bezig en hij kan bij winst op de Pool Radoslaw Wojtaszek naast Van Foreest komen met 8,5 punten.

Als er na dertien ronden spelers gelijk eindigen op de eerste plaats, volgt een tiebreak om de toernooiwinnaar te bepalen. Giri verloor in 2018 het toernooi in Wijk aan Zee in een tiebreak met de Noor Magnus Carlsen.

Voetbal: Agüero is hersteld van Covid-19 en terug bij Manchester City

15.36 uur: Sergio Agüero heeft zich zondag weer laten zien op het trainingscomplex van Manchester City. De Argentijnse spits is naar eigen zeggen volledig hersteld van Covid-19. Agüero testte bijna twee weken geleden positief op het coronavirus.

De topschutter aller tijden van City zat op dat moment al een tijdje in thuisisolatie, nadat hij in contact was geweest met een met het coronavirus besmet persoon. Voor Agüero betekende zijn positieve test de zoveelste tegenslag in een seizoen waarin de 32-jarige spits geplaagd wordt door blessures. Pas twee keer stond hij in de Premier League in de basis. De Argentijn speelde op 3 januari tegen Chelsea zijn laatste wedstrijd.

Zonder Agüero nestelde Manchester City zich via een reeks overwinningen aan kop van de ranglijst. Zaterdag won de ploeg van trainer Pep Guardiola met 1-0 van Sheffield United. Volgende week staat op Anfield de topper tegen titelverdediger Liverpool op het programma.

Hockey: Amsterdam wint topper bij hervatting hoofdklasse

15.19 uur: De hockeysters van Amsterdam hebben bij de hervatting van de hoofdklasse de topper tegen Den Bosch gewonnen. Vanwege de vorst kon het duel tussen de nummers 1 en 2 van de hoofdklasse niet op het hoofdveld in Den Bosch worden gespeeld, maar op het bijveld. De wedstrijd begon ook ruim een uur later dan gepland. Amsterdam zegevierde met 1-0 dankzij een doelpunt in het derde kwart van Sosha Benninga.

De hockeysters uit de hoofdstad namen daardoor de leiding in de hoofdklasse over van Den Bosch. Amsterdam heeft na acht wedstrijden 1 punt meer. De wedstrijden Bloemendaal - Victoria en Kampong - Laren werden afgelast vanwege de vorst.

Ook alle hockeycompetities werden begin oktober op last van de overheid stilgelegd in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Het kabinet bepaalde in december dat een aantal topsportcompetities hervat mag worden. Zo zijn de competities in het basketbal, volleybal, korfbal en waterpolo inmiddels weer begonnen.

Hockeybond KNHB hoopt dat halverwege maart de gemiste wedstrijden van de voorbije maanden weer zijn ingehaald en het schema verder kan worden afgewerkt zoals voorzien.

Golf: Engelse Casey wint in Dubai, tegenvallend slot Luiten

14.56 uur: De Engelse golfer Paul Casey heeft de Omega Dubai Desert Classic op zijn naam geschreven. De 43-jarige Casey boekte in Dubai zijn vijftiende overwinning op de Europese Tour. Joost Luiten sloot af met een tegenvallende ronde van 74 slagen (+2) en eindigde in het klassement op de gedeelde 44e plaats.

De 35-jarige Rotterdammer produceerde in de laatste omloop drie birdies op de eerste zes holes. Daarna moest Luiten echter ook drie bogeys en zelfs een dubbele bogey, op de dertiende hole, op zijn scorekaart invullen. Hij was als nummer 35 van de stand begonnen aan de slotronde.

Casey, in 2014 winnaar van het KLM Open, ging rond in 70 slagen en verdedigde zo met succes zijn leidende positie. Op vier slagen achterstand eindigde de Zuid-Afrikaan Brandon Stone als tweede.

Veldrijden: Van Empel bezorgt Nederland derde goud bij WK veldrijden

14.22 uur: Fem van Empel is in Oostende wereldkampioene veldrijden bij de vrouwen onder 23 jaar geworden. De 18-jarige renster uit Sint-Michielsgestel bezorgde Nederland daarmee de derde wereldtitel. Zaterdag waren er al regenboogtruien voor Pim Ronhaar bij de beloften en Lucinda Brand bij de elitevrouwen. Het zilver was voor haar landgenote Aniek van Alphen. De Hongaarse Kata Blanka Vas finishte als derde.

De openingsfase was voor Inge van der Heijden, de wereldkampioene bij de beloften van 2019. De 21-jarige renster uit Schaijk kwam alleen voorop en had halverwege 16 seconden voorsprong. Maar het drietal dat later de podiumplaatsen zou verdelen sloot in de derde van vier ronden aan. In de slotronde ging Van Empel op het strand in de aanval. Alleen Van Alphen kon nog even de aansluiting vinden maar moest zich op het laatste deel op de paardenrenbaan gewonnen geven. Van der Heijden werd vierde.

„Het is echt ongelooflijk”, zei Van Empel, de eerstejaars belofte. „Ik wist dat de conditie goed was. Ik was relaxed en heb de hele wedstrijd in mezelf geloofd. Ik wilde in de laatste ronde op de brug versnellen en dan in het zand een kloofje maken. Dat lukte, al kwam Aniek nog wel goed terug.” Van Empels talent was al onderkend. Ze tekende onlangs een tweejarig contract bij de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal.

Manon Bakker, vooraf gezien als favoriet voor de wereldtitel, kwam al in de eerste ronde ten val. Ze werd slechts zevende, net achter Puck Pieterse.

Later op zondag volgt de wedstrijd van de elitemannen met Mathieu van der Poel als titelverdediger.

Lillard bezorgt Trail Blazers nipte zege op Bulls in NBA

De basketballers van Portland Trail Blazers hebben in de Amerikaanse NBA een nipte overwinning behaald tegen Chicago Bulls: 123-122. De zege met 1 punt verschil was te danken aan Damian Lillard, die vlak voor het eindsignaal een 3-punter raak mikte. Lillard was ook de topscorer bij de Trail Blazers met 44 punten.

Ook kampioen Los Angeles Lakers won ternauwernood, met 96-95 van Boston Celtics. De ploeg van vedette LeBron James leidde in de slotfase met 96-89, maar zag die voorsprong in de laatste minuut nog verdampen. Kemba Walker had de winnende bal voor de Celtics in de handen met nog 3 seconden op de klok, maar hij miste en in de rebound slaagde Daniel Theis evenmin het af te maken.

Topscorer aan de zijde van de Lakers was Anthony Davis met 27 punten. James noteerde 21 punten. Jayson Tatum was topschutter voor de ploeg uit Boston met 30 punten. De Celtics leden hun vijfde nederlaag in de laatste zeven duels.