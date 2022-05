PSV neemt afscheid van Schmidt met zege, Ten Hag zwaait met gelijkspel af bij Ajax

De Eindhovenaren wonnen de uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde PEC Zwolle met 2-1. PSV eindigde op de tweede plaats van de Eredivisie en moet zich via voorrondes zien te plaatsen voor de Champions League. Dat zal gebeuren onder leiding van Ruud van Nistelrooij.

Er stond niets meer op het spel in Zwolle en beide ploegen konden vrijuit de aanval opzoeken. Gervane Kastaneer stuitte al in de beginfase op PSV-doelman Yvon Mvogo. De openingstreffer viel in de 11e minuut aan de andere kant. Bruma kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten nadat een schot van Cody Gakpo was geblokt. Van dichtbij passeerde de Portugees PEC-doelman Kostas Lamprou. Het was zijn zevende competitietreffer.

Vier minuten later was het alweer gelijk. Kastaneer schoot hard raak in de rechterbovenhoek. Door zijn tweede treffer, enkele minuten later, ging een streep wegens buitenspel. Ook Bruma zag een doelpunt om dezelfde reden worden afgekeurd.

Kort na rust raakte Gakpo de paal. Schmidt stuurde wat verse krachten, onder wie debutant Dennis Vos, het veld in. Eén van hen, Richard Ledezma, zette de Eindhovenaren in de 73e minuut op voorsprong. Het was het eerste doelpunt van de Amerikaan in de hoofdmacht. Ook Jenson Seelt mocht nog zijn eerste Eredivisieminuten voor PSV maken.

Roger Schmidt Ⓒ ANP Pro Shots

Trainer Ten Hag zwaait met gelijkspel af bij kampioen Ajax

Trainer Erik ten Hag heeft met een gelijkspel afscheid genomen van Ajax. De nieuwe coach van Manchester United zag zijn ploeg zonder veel basisspelers in de slotfase een punt redden tegen Vitesse (2-2). Edson Álvarez scoorde in de 87e minuut. Loïs Openda trof namens Vitesse tweemaal doel tegen de kampioen, die woensdagnacht lang feestvierde.

Jay Gorter mocht voor het eerst het doel van Ajax verdedigen in de Eredivisie. Hij was alweer de vierde keeper van Ajax dit seizoen in de competitie, na Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en André Onana. Youri Regeer, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Devyne Rensch verschenen ook aan de aftrap in het Gelredome.

Ten Hag wilde niet alleen enkele jeugdspelers een kans geven. Hij kan al langer niet beschikken over de geblesseerde Pasveer, Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Perr Schuurs. Jurriën Timber heeft volgens zijn trainer dringend behoefte aan enkele weken rust en Noussair Mazraoui lag ziek op bed.

Brobbey opende in de 16e minuut nog wel de score voor Ajax. Openda maakte in de 52e minuut gelijk en scoorde in de 56e minuut nog een keer. Berghuis was dichtbij de 2-2 maar schoot op de lat. Hij bereidde in de slotfase wel de 2-2 van Álvarez voor.

RKC sluit seizoen winnend af met zege op AZ

RKC Waalwijk heeft het seizoen afgesloten met een 3-1-zege bij AZ. De ploeg had zich woensdag al verzekerd van nog een seizoen in de Eredivisie. Na de overwinning in Alkmaar eindigen de Waalwijkers op de tiende plaats. AZ gaat als nummer 5 de play-offs in om een ticket voor de voorronde van de Conference League.

RKC kwam in de achttiende minuut al op voorsprong via een treffer van Finn Stokkers. In de blessuretijd van de eerste helft kwam AZ op gelijke hoogte nadat Dani de Wit raak kopte uit een hoekschop.

De thuisploeg kwam in de 64e minuut opnieuw op achterstand nadat Juriën Gaari de Waalwijkers naar de 2-1 bracht. Drie minuten later leek De Wit opnieuw voor de gelijkmaker te zorgen, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd na ingrijpen van de VAR. In de 79e minuut breidde Roy Kuijpers de voorsprong van RKC uit naar 3-1, tevens de eindstand.