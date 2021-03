Duitsland zonder Süle naar Roemenië

Duitsland begon de WK-kwalificatiereeks donderdagavond met een 3-0 overwinning op IJsland. Ook in dat duel ontbrak Süle al. In de groep voor de wedstrijden tegen Roemenië en Noord-Macedonië zitten ook Jonas Hofmann en Marcel Halstenberg niet. Eerstgenoemde testte voor het treffen met IJsland positief op het coronavirus, terijl Halstenberg in quarantaine is gegaan omdat hij in nauw contact was geweest met Hofmann.

Duitsland gaat na een speelronde in Groep J aan de leiding. Roemenië, de opponent van zondagavond, heeft ook drie punten. Het doelsaldo van de Duitsers is echter beter. Armenië is het derde land in de poule dat al drie punten in de tas heeft.