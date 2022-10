Geen tijd om te rouwen voor Feyenoord

Meermaals haalde hij de voorzet van Cody Gakpo op Guus Til na afloop aan, in de verloren topper tegen PSV. Hij zag het bij de tegengoals tegen de Denen terug. Een stukje verbetenheid ontbrak, het gevoel van urgentie om een voorzet eruit te halen in dit geval. Slot bleef enigszins mild, maar moest het opnieuw aanstippen. Bij het derde puntenverlies op rij, verspeelde Feyenoord ook voor de derde keer achter elkaar een voorsprong.

Scoren doet Feyenoord bijna altijd onder Slot, maar dit is wat de coach een ontwikkelingspunt noemt van zijn ploeg. Anders kunnen de Rotterdammers zondag zomaar een serie van vier duels zonder overwinning neerzetten. Iets wat sinds het aantreden van Slot niet eerder gebeurde. En dan treffen ze ook nog eens het FC Twente van Ron Jans, dat de club vorig seizoen uitschakelde in het bekertoernooi, in Enschede in bedwang hield (0-0) en won in De Kuip (1-2).

Slot denkt Oussama Idrissi tot de winterstop kwijt te zijn met een hamstringblessure. De in Denemarken tevens uitgevallen Orkun Kökçü verwacht zondag te kunnen spelen.

