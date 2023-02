FIFA nomineert Benzema, Mbappé en Messi voor Gouden Bal

Benzema veroverde in 2022 de Champions League, de Europese Super Cup en de Spaanse landstitel. De Franse spits van Real Madrid miste het WK in Qatar vanwege een blessure. Hij werd in oktober door het tijdschrift France Football al uitgeroepen tot beste voetballer van het afgelopen seizoen. Hij versloeg Sadio Mané en Kevin De Bruyne in de strijd om de Gouden Bal.

Topscorer en beste speler WK

Mbappé en Messi wonnen met Paris Saint-Germain de Franse landstitel en Franse Super Cup. Messi versloeg in de finale van het WK met Argentinië het Frankrijk van Mbappé. De Fransman werd topscorer van het toernooi, Messi werd in Qatar uitgeroepen tot beste speler.

Bij de vrouwen maken de Engelse Beth Mead (Arsenal), de Amerikaanse Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave) en de Spaanse Alexia Putellas (Barcelona) kans op de prijs.