Kruijswijk wil ’uitkiezen’ waar hij het verschil kan maken

„Het parcours is er lastig genoeg voor, denk ik. Ik denk dat de klassementsrenners allemaal gefocust zullen zijn voor de finale en elkaar in de gaten zullen houden. Of het echt vuurwerk op gaat leveren, weet ik niet. Morgen komt er een hele lastige dag aan”, zei de kopman van Jumbo-Visma kort voor de start in Saint-Dié-des-Vosges.

„Het gaat een opeenstapeling worden van inspanningen. Dat gaat zeker meespelen in de laatste kilometer. Deze ritten moet ik niets onnodig verliezen. En geen energie verspelen. Daarna moet ik een paar dagen uitkiezen waar ik het verschil wil maken. Hopelijk kom ik er dan achter of ik in de vorm van mijn leven ben”, zei Kruijswijk verder. „Ik ben niet zo bezig met het klassement nu. Ik probeer daar ook niet naar te kijken. Ik wil elke dag gefocust zijn en elke dag apart aanpakken.”

Ploegleider Niermann

De eerste bergetappe in de Tour de France is donderdag, maar Grischa Niermann verwacht ook woensdag onderweg in de Vogezen al een vermakelijke etappe. „Dit is een hele lastige rit, met een heel lastige finale vooral. Of het een rit is voor klassementsrenners? Hij zit er niet ver vanaf”, aldus de ploegleider van Jumbo-Visma. „Ik denk dat er van alles kan gebeuren vandaag.”

Niermann betwijfelt of de klassementsrenners woensdag allemaal al hun ware gezicht laten zien. „Met La Planche des Belles Filles wacht donderdag een nog grotere uitdaging. Dus het is even zien wie er vandaag al ’uit de kast’ wil komen.”

Kruijswijk, kopman van Jumbo-Visma, maakt een goede indruk op Niermann. „Al denk ik wel dat de etappes in de Pyreneeën en de Alpen hem straks beter liggen dan nu de ritten in de Vogezen. Het laatste klimmetje is vandaag best wel smal. We moeten nu zorgen dat hij in de finale van voren zit en uit de problemen blijft.”

Bekijk hier de uitslagen in de Ronde van Frankrijk.

Bekijk hier de klassementen in de Ronde van Frankrijk

Bekijk hier het etappeschema van de Ronde van Frankrijk.

Bekijk hier de deelnemende ploegen + renners aan de Ronde van Frankrijk.