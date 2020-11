Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Basketballers Oranje verliezen in EK-kwalificatieduel van Turkije

17.25 uur: De Nederlandse basketballers zijn er niet in geslaagd zich nu al te kwalificeren voor het EK van 2022. De Orange Lions waren met een overwinning op Turkije zeker van deelname geweest maar gingen zondag in Istanbul met 73-71 ten onder.

De nederlaag tegen de nummer 15 van de wereld was onnodig. Na de zege vroeg in het jaar in en tegen Turkije hield Nederland opnieuw gelijke tred met de Turken, maar het vele balverlies brak de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia op. Na het derde kwart stond het nog gelijk: 55-55.

Nederland, 44e op de wereldranglijst, heeft nu twee duels gewonnen en twee duels verloren en speelt in februari nog tegen Zweden en Kroatië. Drie van de vier landen plaatsen zich voor het EK.

Bondscoach Buscaglia startte met Worthy de Jong, Yannick Franke, Shane Hammink, Keye van der Vuurst de Vries en Joey van Zegeren en zag zijn ploeg moeizaam op gang komen. In de bubbel van Istanbul, waar Oranje vrijdag te sterk was voor Zweden, keek zijn team na het eerste kwart tegen een 24-14-achterstand aan. Halverwege (37-41) was het gat al kleiner waarna met een gelijke stand aan het laatste kwart werd begonnen. Een driepunter van Shane Larkin, met 23 punten de topschutter, deed de Turken meteen weglopen en Nederland kwam nooit meer op gelijke hoogte.

Bij Nederland kwamen de meeste punten (17) op naam van Charlon Kloof. In februari volgen nog duels met Zweden en Kroatië, de locatie is nog niet bekend. Vanwege de coronacrisis speelden de vier landen uit groep D nu ieder twee wedstrijden in één weekend in Istanbul.

Het EK is met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en zal in 2022 worden gehouden in Tsjechië, Georgië, Italië en Duitsland.

Veldrijden: Vanthourenhout wint wereldbekercross in Tabor

15.53 uur: De Belgische veldrijder Michael Vanthourenhout heeft in Tabor de eerste cross om de wereldbeker gewonnen. Hij liet in de laatste honderden meters zijn landgenoot Eli Iserbyt achter zich. De Belg Wout van Aert, die zaterdag in Kortrijk zijn eerste cross van het seizoen had gereden, finishte als derde. Lars van der Haar was de beste Nederlander: vijfde. Hij bleef zijn landgenoot Corné van Kessel net voor.

Voorlopig staan er vijf veldritten om de wereldbeker op het programma. De volgende is op 20 december in het Belgische Namen.

Voetbal: Duitse scheidsrechter Stieler leidt Ajax in Liverpool

15.03 uur: Scheidsrechter Tobias Stieler leidt dinsdag het uitduel van Ajax met Liverpool in de Champions League. De Duitser floot de club uit Amsterdam op 7 augustus 2018 ook al eens tijdens een uitwedstrijd tegen Standard Luik (2-2) in de voorronde van de Europese koningsklasse.

Stieler krijgt op Anfield assistentie van de grensrechters Mike Pickel en Christian Gittelmann. Bastian Dankert is de videoscheidsrechter van dienst.

Liverpool leidt na vier speelronden groep D van de Champions League, gevolgd door Ajax (7 punten), Atalanta (7 punten) en FC Midtjylland (0 punten).

Voetbal: Directeur Van der Kraan verlaat FC Twente aan einde van seizoen

14.54 uur: Algemeen directeur Paul van der Kraan vertrekt aan het einde van het seizoen bij FC Twente. Hij was sinds april vorig jaar verbonden aan de club uit Enschede. Van der Kraan maakte zijn aanstaande vertrek nu al bekend, zodat FC Twente voldoende tijd heeft om naar een opvolger te zoeken.

„Laat ik beginnen te zeggen dat het een ontzettende moeilijke keuze is geweest”, laat de 67-jarige Van der Kraan weten op de website van zijn club. „FC Twente en ik wisten dat mijn aanstelling voor maximaal een paar jaar zou zijn en ik heb de pensioengerechtigde leeftijd. Ik keer nergens meer terug in een fulltime functie. In de bijna twee jaar dat ik hier nu werkzaam ben, heb ik FC Twente ervaren als een hele fijne club, met keihard werkende collega’s. Collega’s die het niet bepaald gemakkelijk hebben gehad. Ik ben onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van de regio. Ik ervaar dagelijks de unieke hartverwarmende steun van supporters en sponsoren. Iedereen is ontzettend betrokken. Ik ga dat straks ongetwijfeld missen. Het is fijn dat de club sportief de stijgende lijn heeft ingezet en ik heb er alle vertrouwen in dat dat de komende jaren zal worden voortgezet.”

„Financieel gaat het ook weer beter, ingezet met het herstructureringsplan dat samen met de geweldige steun van de ’Noabers’, ’Ambassadeurs’ en de gemeente Enschede is gemaakt”, vervolgt Van der Kraan. „Het is jammer dat we door de uitbraak van het coronavirus de aanvankelijk goede cijfers moeten bijstellen. Dit is echter niet alleen wat geldt voor FC Twente, dit geldt voor het hele betaald voetbal en bijna alle andere branches. Ik weet zeker dat FC Twente ook deze moeilijke tijd overleeft. Ik blijf me tot aan het eind van dit seizoen volledig inzetten voor de club, waarbij ik de hoop niet opgeef dit seizoen nog een volle Grolsch Veste mee te maken.”

Voetbal: De Graafschap onderuit bij FC Eindhoven

14.34 uur: De Graafschap heeft verzuimd aan te sluiten bij koploper SC Cambuur en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Doetinchem ging bij FC Eindhoven onderuit met 3-2.

De Graafschap zakt door de vierde nederlaag naar de vierde plek en heeft met 28 punten drie punten minder dan Cambuur en Almere. FC Eindhoven stijgt door de zege met 21 punten naar de zevende plek.

De bezoekers van coach Mike Snoei kwamen al vroeg op voorsprong. Elmo Lieftink kopte in de 7e minuut raak op aangeven van Daryl van Mieghem. Jacky Donkor maakte ruim tien minuten later gelijk.

Eindhoven kwam in de tweede helft op 2-1 door een rake kopbal van Maarten Peijnenburg. De Graafschap leek alsnog een punt over te houden aan het duel door de late gelijkmaker van Jasper Van Heertum, opnieuw na een assist van Van Mieghem. In blessuretijd bezorgde Pieter Bogaers de thuisploeg van coach Ernie Brandts alsnog de zege.

Veldrijden: Brand de beste in wereldbekercross Tabor

14.16 uur: Lucinda Brand heeft de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Tsjechische Tabor gewonnen. Brand kwam na zes ronden solo over de streep voor de Nederlandse wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Landgenote Denise Betsema eindigde als derde.

Brand nam aan het begin van de derde ronde de leiding en sloeg een gaatje met Alvarado na enkele kleine foutjes van de Rotterdamse. De 31-jarige veldrijdster van Telenet-Baloise Lions liep gestaag verder uit en had op de finish 24 seconden voorsprong op Alvarado. De Hongaarse Kata Blanka Vas kwam in de slotronde bij Annemarie Worst en Betsema en werd vierde. Worst, vorig jaar de winnaar in Tabor, kwam als vijfde over de finish.

Bij de start was er een grote valpartij waarbij Shirin van Anrooij en de Italiaanse Sara Casasola geblesseerd moesten opgeven.

De wereldbeker veldrijden is vanwege het coronavirus uitgedund en bestaat voorlopig uit vijf wedstrijden. Na Tabor volgen Namen (20 december), Dendermonde (27 december), Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari).

Voetbal: Dest in de basis bij Barcelona

14.04 uur: Ronald Koeman heeft zondag in de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Osasuna toch een plaats ingeruimd voor Sergiño Dest. De van Ajax overgekomen verdediger klaagde na het duel in de Champions League van dinsdag bij Dinamo Kiev over vermoeidheid. Maar Koeman heeft door de blessure van Sergi Roberto weinig alternatieven voor een plek rechts achterin.

Lionel Messi en Frenkie de Jong zijn er zoals verwacht gewoon weer bij. Het duo kreeg afgelopen week rust en hoefde niet mee te reizen naar Oekraïne. Sergio Busquets, terug van een blessure, zit op de bank. Het duel tussen Barcelona en Osasuna begint om 14.00 uur.

Voetbal: Feyenoord tegen Utrecht met Wehrmann en Johnston

13.36 uur: Feyenoord begint tegen FC Utrecht zondagmiddag met Jordy Wehrmann in de basis. Ook de Schotse verdediger George Johnston heeft een plek in het elftal van coach Dick Advocaat. Voor beide spelers is het de eerste keer in de startopstelling.

Bij Feyenoord ontbreekt Orkun Kökçü wegens een schorsing na de rode kaart in het duel met Fortuna Sittard. Wehrmann staat op het middenveld met Mark Diemers en João Carlos Teixeira. Voorin start Feyenoord met aanvoerder Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen en Bryan Linssen. De achterhoede wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Uros Spajic, Marcos Senesi en Johnston. Nick Marsman verdedigt het doel.

Bij Feyenoord ontbreken ook Jens Toornstra en Bart Nieuwkoop in de selectie. Doelman Justin Bijlow, de verdedigers Ridgeciano Haps en Sven van Beek, middenvelder Leroy Fer, spits Robert Bozenik en de vleugelaanvallers Luis Sinisterra en Christian Conteh zijn al langer afwezig. Eric Botteghin, Luciano Narsingh en Naoufal Bannis beginnen op de bank.

Bij FC Utrecht begint oud-Feyenoorder Eljero Elia op de bank. Utrecht-coach René Hake start met Gyrano Kerk en Mimoun Mahi voorin.

Wielrennen: Amstel Gold Race-winnaar Gasparotto beëindigt wielercarrière

13.19 uur: Enrico Gasparotto heeft zijn afscheid aangekondigd. De 38-jarige wielrenner heeft via een verklaring op social media laten weten dat hij per direct stopt. De geboren Italiaan, die in 2019 de Zwitserse nationaliteit aannam, reed afgelopen seizoen voor NTT Pro Cycling.

Gasparotto, die in 2004 begon als profwielrenner en een jaar later Italiaans kampioen werd, won in 2012 de Amstel Gold Race in het shirt van Astana en herhaalde dat nog eens in 2016 namens de Belgische ploeg Wanty - Groupe Gobert. Hij eindigde ook nog in 2010 en 2018 als derde in de Limburgse heuvelklassieker. In 2008 won hij ook het eindklassement van de Ster Elektrotour in Nederland.

In de verklaring bedankt Gasparotto alle ploegen waarvoor hij heeft gereden, zijn familie en alle wielerfans, sponsoren en ploeggenoten.

Golf: Besseling eindigt als dertiende in Zuid-Afrika

13.17 uur: Wil Besseling heeft na een slotronde van 71 (1 onder par) het Alfred Dunhill Championship afgesloten op de gedeelde dertiende plaats. De Noord-Hollander had voor de vier ronden 282 slagen nodig, waarmee hij in totaal 6 slagen onder het baangemiddelde bleef. De zege op de banen van Malelane was voor de Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout die na een slotronde van 69 uitkwam op 274 slagen.

Bezuidenhout loste op de slotdag de Pool Adrian Meronk af aan kop. Meronk had het zwaar op de slotdag met een rondje van 76 maar eindigde nog wel op de gedeelde tweede plaats samen met de Engelsman Richard Bland, de Amerikaan Dean Crocker en de Zuid-Afrikaan Jayden Schaper, die vier slagen toegaven op de winnaar. Voor Bezuidenhout was het zijn tweede triomf op de Europese Tour.

Besseling klom op de slotdag nog vijf plaatsen. Dat gold ook voor Joost Luiten die ondanks een ronde van 73 (1 boven par) vijf plaatsen klom naar de gedeelde 31e stek. Darius van Driel, eveneens met 73 slagen, steeg zes plaatsen op de slotdag: 44e.