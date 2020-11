Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Feyenoord tegen Utrecht met Wehrmann en Johnston

13.36 uur: Feyenoord begint tegen FC Utrecht zondagmiddag met Jordy Wehrmann in de basis. Ook de Schotse verdediger George Johnston heeft een plek in het elftal van coach Dick Advocaat. Voor beide spelers is het de eerste keer in de startopstelling.

Bij Feyenoord ontbreekt Orkun Kökçü wegens een schorsing na de rode kaart in het duel met Fortuna Sittard. Wehrmann staat op het middenveld met Mark Diemers en João Carlos Teixeira.

Voorin start Feyenoord met aanvoerder Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen en Bryan Linssen. De achterhoede wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Uros Spajic, Marcos Senesi en Johnston. Nick Marsman verdedigt het doel.

Wielrennen: Amstel Gold Race-winnaar Gasparotto beëindigt wielercarrière

13.19 uur: Enrico Gasparotto heeft zijn afscheid aangekondigd. De 38-jarige wielrenner heeft via een verklaring op social media laten weten dat hij per direct stopt. De geboren Italiaan, die in 2019 de Zwitserse nationaliteit aannam, reed afgelopen seizoen voor NTT Pro Cycling.

Gasparotto, die in 2004 begon als profwielrenner en een jaar later Italiaans kampioen werd, won in 2012 de Amstel Gold Race in het shirt van Astana en herhaalde dat nog eens in 2016 namens de Belgische ploeg Wanty - Groupe Gobert. Hij eindigde ook nog in 2010 en 2018 als derde in de Limburgse heuvelklassieker. In 2008 won hij ook het eindklassement van de Ster Elektrotour in Nederland.

In de verklaring bedankt Gasparotto alle ploegen waarvoor hij heeft gereden, zijn familie en alle wielerfans, sponsoren en ploeggenoten.

Golf: Besseling eindigt als dertiende in Zuid-Afrika

13.17 uur: Wil Besseling heeft na een slotronde van 71 (1 onder par) het Alfred Dunhill Championship afgesloten op de gedeelde dertiende plaats. De Noord-Hollander had voor de vier ronden 282 slagen nodig, waarmee hij in totaal 6 slagen onder het baangemiddelde bleef. De zege op de banen van Malelane was voor de Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout die na een slotronde van 69 uitkwam op 274 slagen.

Bezuidenhout loste op de slotdag de Pool Adrian Meronk af aan kop. Meronk had het zwaar op de slotdag met een rondje van 76 maar eindigde nog wel op de gedeelde tweede plaats samen met de Engelsman Richard Bland, de Amerikaan Dean Crocker en de Zuid-Afrikaan Jayden Schaper, die vier slagen toegaven op de winnaar. Voor Bezuidenhout was het zijn tweede triomf op de Europese Tour.

Besseling klom op de slotdag nog vijf plaatsen. Dat gold ook voor Joost Luiten die ondanks een ronde van 73 (1 boven par) vijf plaatsen klom naar de gedeelde 31e stek. Darius van Driel, eveneens met 73 slagen, steeg zes plaatsen op de slotdag: 44e.