Filippo Ganna wint tijdrit, David Dekker verliest leiderstrui aan Tadej Pogacar

Filippo Ganna maandag in actie tijdens de tijdrit. Ⓒ HH/ANP

ABU DHABI - Filippo Ganna heeft wederom een tijdrit gewonnen. De Italiaan was de snelste in de tweede etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Over het 13 kilometer tellende parcours was Ganna in 13 minuten en 56 seconde de concurrentie te snel af. David Dekker kon zijn leiderstrui niet succesvol verdedigen. De jonge Nederlander moest de rode trui afstaan aan Tourwinnaar Tadej Pogacar.