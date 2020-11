Depay met goed gevoel naar Oranje; Real Madrid krijgt pak slaag

De aanvoerder van Lyon zag in de 88e minuut tot zijn grote opluchting Denis Bouanga een strafschop missen namens de bezoekers. Daardoor bleef het 2-1.

Voor Lyon kwam Tino Kadewere in het laatste half uur twee keer tot scoren, Depay speelde de hele wedstrijd. Voor hem wachten in de komende interlandperiode drie wedstrijden met Oranje, om te beginnen woensdag tegen Spanje in Amsterdam.

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de Ligue 1

Spanje: Real Madrid hard onderuit bij Valencia

Real Madrid heeft bij middenmoter Valencia de tweede nederlaag in La Liga geïncasseerd. De Spaanse kampioen, die dit seizoen tot dusver een wisselvallige indruk maakt, ging in Mestalla hard onderuit: 4-1.

Carlos Soler was de grote man bij de thuisclub. Hij scoorde drie keer uit een strafschop. De andere treffer kwam op naam van Raphaël Varane (eigen doel). Voor Real Madrid had Karim Benzema nog wel de score geopend in de hectische wedstrijd.

Bij de eerste strafschop van Soler ging van alles mis. Doelman Thibaut Courtois keerde de inzet, waarna de middenvelder van Valencia in de rebound op de paal schoot. Ploeggenoot Yunus Musah kwam daarna wel tot scoren, maar de videoscheidsrechter keurde zijn treffer af wegens te vroeg inlopen. Daarna mocht Soler de strafschop overnemen en deze keer kwam hij wel tot scoren.

Real Madrid staat nu vierde met zestien punten. Real Sociedad, dat met 2-0 won van Granada, leidt met twintig punten. Barcelona neemt na de thuiszege tegen Real Betis (5-2) de achtste plek in met 11 punten.

Bekijk hier de uitslagen en de stand in La Liga

Italië: AC Milan ontsnapt aan eerste nederlaag

AC Milan is ontsnapt aan de eerste nederlaag in de Serie A. De koploper kwam met 2-2 tegen subtopper Hellas Verona goed weg. Zlatan Ibrahimovic redde in de extra tijd een punt met een rake kopbal. Hij had eerder nog een strafschop gemist.

AC Milan begon dramatisch aan de wedstrijd. Na nog geen twintig minuten keek de thuisploeg al tegen een achterstand van 0-2 aan door treffers van Antonin Barak en Davide Calabria (eigen doel). Giangiacomo Magnani verkleinde in de 27e minuut de achterstand, ook met een treffer in eigen doel, waarna de thuisclub de jacht op de gelijkmaker inzette.

Ibrahimovic verzuimde AC Milan in de 65e minuut op gelijke hoogte te brengen. De 39-jarige vedette schoot de bal uit een strafschop over het doel van Verona. Op de valreep maakte hij die fout goed met de fraaie gelijkmaker.

AC Milan leidt met 17 punten, gevolgd door Sassuolo met 15 punten. Titelhouder Juventus staat vijfde met 13 punten.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Serie A