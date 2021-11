Premium Het beste van De Telegraaf

Memphis helpt nieuwe trainer aan debuutzege; aanvallende rol Frenkie de Jong Clublegende Xavi markeert hoop, op basis van nostalgie

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Barcelona-trainer Xavi moedigt zijn ploeg aan bij zijn debuut op de bank. Ⓒ Reuters

BARCELONA - Als er één ding duidelijk is geworden na het debuut van Xavi als hoofdtrainer van FC Barcelona, dan is het dat er gebroken is met de Wet van Murphy die onder voorganger Ronald Koeman sterk aanwezig was. Memphis Depay hielp zijn nieuwe coach met een rake strafschop aan de derbyzege op Espanyol, voor een eindelijk weer redelijk volgelopen Camp Nou: 1-0.